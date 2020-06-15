شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يصدر بيانًا رسميًا بشأن الاتهامات المتبادلة بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر المجلس الأعلي للإعلام بيانًا رسميًا يوضح من خلاله مثول ممثلي الأهلي والزمالك اليوم الأحد، للتحقيق فيما حدث خلال الأيام الماضية.
وأكد المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أن الأهلي والزمالك تعهدا بالالتزام بالمعايير المهنية الصادرة عن المجلس، فيما يتم تقديمه من محتوى عبر صحف وقنوات ومواقع الناديين.
وتابع:«الأيام الماضية شهدت خلافًا كبيرًا وتبادل اتهامات بين الأهلي والزمالك عبر قناتي الناديين، حتى وصل الأمر إلى التقدم ببلاغات إلى النائب العام والجهات المسوؤلة».
وجاء البيان كالتالي
مَثُل اليوم بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلو ناديي الأهلي والزمالك للتحقيق عبر جلستين استغرقتا 5 ساعات.
وقد تعهَّد الناديان خلال التحقيقات بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس فيما يتم تقديمه من محتوى عبر صحف وقنوات ومواقع الناديين.
وأعرب الطرفان عن احترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره وتعهدا بالالتزام الفوري بوقف أي تجاوزات اعتبارًا من اليوم.
وإذ يؤكد المجلس حرصه على تأدية دوره وتمسكه بالقيم والأخلاق والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية فإن المجلس قد قرر إلزام كل من الناديين بإزالة المحتوى المخالف، وقرر استمرار لجان الرصد في متابعة ما يصدر عن صحف وقنوات ومواقع الناديين، وفي حالة المخالفة مرة أخرى فإن إلغاء تراخيص الوسائل المخالفة سيكون هو السبيل لمواجهة محاولة إثارة الفتنة وعدم الالتزام بالقيم والأخلاقيات والمهنية.
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