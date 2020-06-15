شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفوز على إيبار بثلاثية في أول ظهور بعد عودة «لاليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ريال مدريد انتصارًا هامًا بنتيجة (3-1)، خلال مواجهة إيبار مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الليجا.

وسجل الأهداف لريال مدريد كروس وراموس ومارسيلو في الدقائق (4 و30 و37 على الترتيب)، بينما سجل بيدرو بيجاس هدف إيبار الوحيد في الدقيقة 60.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

اعتمد زيدان على طريقة اللعب المُعتادة (4-3-3)، ودفع بهازارد أساسيًا، وعلى الطرف الأيمن الشاب رودريجو جويس وترك جاريث بيل وإيسكو على مقاعد البدلاء.

وبدأ ريال مدريد المُباراة بضغط مُبكر، نجم عنه الهدف الأول في الدقيقة 4، بأقدام توني كروس، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، على أقصى يسار حارس إيبار.

وجاء أول رد من إيبار في الدقيقة 11، بتسديدة قوية من دي بلاسيس، تصدى لها كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ببراعة.

واستحوذ ريال مدريد على الكرة مع محاولات لإضافة الهدف الثاني، بينما تراجع لاعبو إيبار لمنطقتهم، مع الاعتماد على الارتداد السريع بحثًا عن تسجيل هدف التعادل.

ونجح سيرجيو راموس في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 30، حيث تلقى تمريرة في منطقة الجزاء من زميله هازارد، وأسكن الكرة في الشباك الخالية.

وسجل مارسيلو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 37، حيث سدد هازارد كرة قوية تصدى لها الحارس، لترتد أمام مارسيلو بعد لمسة من رودريجو، ليُسدد البرازيلي صاروخية أرضية أقصى يسار ديميتروفيتش

حارس إيبار.

وكاد رودريجو جويس أن يُسجل الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 47، حيث سدد كرة قوية تصدى لها ديميتروفيتش حارس مرمى إيبار، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميرنجي بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، أخطأ تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في تمرير الكرة، وأرسل تمريرة للاعب إيبار إكسبوسيتو، والذي سدد بقوة لكن الحارس البلجيكي صحح خطأه بالتصدي للكرة في الدقيقة 48.

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وتألق كورتوا في التصدي لتسديدة صاروخية من إكسبوسيتو لاعب إيبار في الدقيقة 56، وحولها إلى ركنية.

وكاد سيرجي إنريك مهاجم إيبار، أن يُسجل الهدف الأول لفريقه، حيث سدد كرة رأسية قوية في الدقيقة 58، لكنها اصطدمت بالعارضة.

وسجل بيدرو الهدف الأول لإيبار في الدقيقة 59، حيث اصطدمت به تسديدة لتتغير وجهة الكرة، التي مرت بين أقدام كورتوا والذي اكتفى بمشاهدتها تسكن شباكه.

ودفع زيدان بفيرلاند ميندي بدلا من كارفاخال، وميليتاو وبيل وفينيسيوس جونيور بدلا من راموس ورودريجو وهازارد، ولاحقًا دفع بفيدي فالفيردي بدلا من مودريتش.

ومرر ميندي كرة لجاريث بيل في منطقة الجزاء في الدقيقة 83 لكنه فشل في السيطرة عليها، ليُشتتها الدفاع بعيدًا.

ونجح لاعبو الميرنجي في إخماد ثورة إيبار، بالاستحواذ والسيطرة على المباراة، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له بعد عودة النشاط.