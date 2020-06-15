ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز ريال مدريد على إيبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

واصل ريال مدريد مطاردة برشلونة متصدر الدوري الإسباني بعدما حقق الفوز على إيبار، بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.



واستقبل ريال مدريد نظيره إيبار، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الليجا.

يذكر أن برشلونة انتصر أمس على ريال مايوركا بأربعة أهداف دون رد، فيما سقط اليوم أتلتيكو مدريد في فخ التعادل الإيجابي أمام أتلتيك بيلباو، بهدف لمثله.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد اليوم

1 برشلونة، 61 نقطة.

2 ريال مدريد، 59 نقطة.

3 إشبيلية، 50 نقطة.

4 ريال سوسيداد، 46 نقطة.

5 خيتافي، 46 نقطة.

6 أتلتيكو مدريد، 46 نقطة.

7 فالنسيا، 43 نقطة.

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8 فياريال، 41 نقطة.

9 غرناطة، 41 نقطة.

10 أتلتيك بيلباو، 38 نقطة.

11 أوساسونا، 34 نقطة.

12 ليفانتي، 34 نقطة.

13 ريال بيتيس، 33 نقطة.

14 بلد الوليد، 32 نقطة.

15 ألافيس، 32 نقطة.

16 إيبار، 27 نقطة.

17 سيلتا فيجو، 26 نقطة.

18 مايوركا، 25 نقطة.

19 ليجانيس، 23 نقطة.

20 إسبانيول، 23