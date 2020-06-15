ملخص فوز ريال مدريد على إيبار اليوم في الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

حقق ريال مدريد فوزًا هامًا بنتيجة 3-1 على ضيفه إيبار مساء اليوم الأحد، في أولى مبارياته بعد استئناف النشاط الكروي ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.



وسجل ثلاثية الميرنغي كل من توني كروس في الدقيقة 4، وسيرجيو راموس في الدقيقة 30، ومارسيلو في الدقيقة 37، بينما سجل بيدرو بيجاس هدف إيبار الوحيد في الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في وصافة ترتيب الليغا وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.