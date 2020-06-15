مولر يوضح حقيقة انتقاده لإدارة بايرن ميونخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020

أوضح مهاجم بايرن ميونخ الألماني، توماس مولر، حقيقة التصريحات التي أدلى بها بشأن الصفقات التي يجريها النادي البافاري، وتنازل اللاعبين عن جزء من رواتبهم، مؤكداً أنه لا يوجد خلافات داخلية في هذا الصدد. قال مولر في مقابلة تليفزيونية عقب الفوز على إنتراخت فرانكفورت في المربع الذهبي لكأس ألمانيا: "الأمر متناقض نسبياً عندما يتم الحديث دائماً بشأن الصفقات الجديدة، وفي نفس الوقت يتم تخفيض الرواتب". ودفع ذلك مدير الكرة بالنادي حسن صالح للتدخل، وطالب لاعبيه أمس السبت بالامتناع عن التطرق لسياسة التعاقدات في النادي. وخرج مولر عبر حسابه على تويتر، وقال في رسالة مسجلة أن بيانه تم تفسيره بطريقة استفزازية من جانب الإعلام، حيث بات هناك انطباعاً بأنه حتى في هذه الأوقات العصيبة فإن الصفقات الكبيرة لازالت ممكنة وسهلة. وأوضح المهاجم السابق لمنتخب ألمانيا، أنه وزملائه استغنوا عن جزء من رواتبهم لمساعدة باقي منتسبي الفريق، وسط أزمة فيروس كورونا، مشدداً على أنه لازال يرغب في تعاقد فريقه مع نجوم كبار. وتابع: "على المستوى الشخصي أريد أفضل تشكيل ممكن في الموسم المقبل، لدي أهداف كبيرة، أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، أريد أن نهاجم، أن نواصل المسيرة التي نعيشها الآن".

