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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غلطة سراي يسقط أمام ريزا سبور بثنائية في الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020
تلقت آمال غلطة سراي في المنافسة على لقب الدوري التركي لكرة القدم هذا الموسم ضربة موجعة، عقب خسارته 0-2 أمام مضيفه تشايكور ريزا سبور اليوم الأحد في الجولة السابعة والعشرين للمسابقة. وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز جينتشلاربيرليجي 2-1 على ضيفه قونيه سبور، فيما تعادل غازي عنتاب 1-1 مع ضيفه أنقرة جوجو. وتجمد رصيد غلطة سراي عند، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم، مقابل 14 انتصار وثمانية تعادلات، عند 50 نقطة، ليظل في المركز الثالث، بفارق ست نقاط خلف طرابزون سبور واسطنبول باشاك شهير، اللذين يتقاسمان الصدارة. في المقابل، ارتفع رصيد ريزا سبور، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة منذ ثماني مباريات، إلى 28 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع عشر، بعدما كان في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).
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