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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الإسباني: ريال مدريد يهزم إيبار ويواصل ملاحقة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 يونيو 2020
سجل ريال مدريد ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليفوز 3-1 على إيبار اليوم الأحد، ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، عقب استئناف الموسم بعد توقف ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا. وتقدم توني كروس بهدف مبكر لريال بتسديدة متقنة في الدقيقة الرابعة وأضاف القائد سيرجيو راموس الهدف الثاني بعد تمريرة من العائد من الإصابة إيدن هازارد في الدقيقة 30. وبعد سبع دقائق تابع مارسيلو كرة مرتدة وأطلق تسديدة هائلة في مرمى إيبار ليضمن لريال مدريد الخروج بالانتصار. وقلص بيدرو بيجاس الفارق وسجل هدف إيبار الوحيد بعد تسديدة خدعت الحارس تيبو كورتوا في مباراة أقيمت دون حضور مشجعين. وأصبح رصيد ريال 59 نقطة من 28 مباراة وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر الذي فاز 4-0 على ريال مايوركا السبت.
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