شكرا لقرائتكم مجدى عبد العاطى: استقلت من أسوان حتى لا أسقط من أعين اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مجدى عبد العاطى المدير الفني السابق لفريق أسوان كواليس استقالته من تدريب زهرة الجنوب موضحا أن مرت عليه ظروف صعبة وضغوط أجبرته على اتخاذ هذا القرار.

قال عبد العاطي خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورتس 1" :"أبسط حقوق اللاعبين أن يتحصلوا على 50% من راتب شهر يناير والمثل يقول لاقيني ولا تغدّيني كان يجب وضعنا في الصورة على الأقل، لكن الوضع كان صعب جدا".

أضاف عبد العاطى: "اللاعبون ضغطوا علي، ماذا أفعل عندما يهاتفني لاعب ليلة العيد ويخبرني أنه ليس معه 100 جنيه ليذهب بابنته إلى المستشفى وفي النهاية اتخذت قرارا أنا الخاسر الوحيد فيه".".

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وواصل: "أخذت الأمر على عاتقي، كنت ملتزما تجاه اللاعبين وتوجب علي أن آخذ تلك الخطوة، حتى يدوم الاحترام بيني وبين اللاعبين لو تقابلنا في أندية أخرى لاحقا".

واختتم: "حتى لو فكرت في نفسي ولم أستقل، اللاعبون لم يكونوا سيحترمونني، ولم أكن سأقدر على النظر في أعينهم".