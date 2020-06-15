شكرا لقرائتكم أحمد السيد يكشف سبب تسميته "ميسي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد السيد، لاعب النادي الأهلي السابق، سبب إطلاق مانويل جوزيه، مدرب الفريق السابق، اسم ميسي عليه. وقال السيد فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "كنت الفتى المدلل بالنسبة لمانويل جوزيه، أطلق عليّ لقب ميسي بسبب ما قدمته في مران للفريق". Advertisements وأوضح: "قمت بتبديل حذائي مع خالد بيبو في المران، بعدها فوجئت بنفسي أقوم بتسجيل أهداف وتسديدات بطريقة مذهلة". وواصل: "جوزيه قال لي سأطلق عليك لقب مارادونا، ولكن بعد ان زاد وزن مارادونا قال لي سأطلق عليك لقب ميسي".

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