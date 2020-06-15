شكرا لقرائتكم محمود البدري: أنا زملكاوي وأرحب باللعب للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود البدري لاعب الإنتاج الحربي إنه شرف لأي لاعب التواجد مع الأهلي واللعب مع الفريق، مؤكدا ان تجربته مع الزمالك كانت تسير بخطوات جيدة لكنه لم تستمر ورحل في سن صغير.

أوضح البدري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى سيف زاهر، أنه رغم انتمائه لنادي الزمالك واللعب للفريق الأبيض حتى وصوله للفريق الأول لكنه لا يمانع من الانتقال إلى الأهلي مستقبلا.

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أضاف البدري:"انا لاعب انتمي للزمالك لكن ارحب باللعب في النادي الأهلي مستقبلا" موضحا أم مسؤولو الأهلي ابلغوا وكيل أعماله برغبتهم في ضمه قبل أزمة كورونا، لافتا أن الأهلي كان منشغل بأفريقيا وتصدر المجموعة ومباراة صنداونز.

وأشار إلى أن رحيل حسام حسن عن تدريب الزمالك وراء عدم استمراره مع الفريق بعدها، لانه كان مقتنع بقدراته ".