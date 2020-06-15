شكرا لقرائتكم طبيب بيراميدز: تعاقدنا مع طبيب متخصص لفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد شيحة، طبيب نادي بيراميدز، إنه ينصح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بتناول بعض المشروبات والمأكولات للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقال شيحةفى تصريحات تليفزيونية: "هناك برنامج غذائي نقوم بإبلاغه إلى لاعبي بيراميدز بخلاف البرنامج التدريبي". Advertisements وتابع شيحة: "أنصح اللاعبين دائما بتناول الخضروات دائما بالإضافة إلى تناول المشروبات الساخنة وخاصة الليمون والحلبة واللبن". وأشار طبيب بيراميدز: "إدارة النادي تعاقدت مع طبيب خاص بمتابعة اللاعبين بشأن أعرض فيروس كورونا وأنصح كل لاعب بالتعاقد مع طبيب مختص لمتابعة اللاعبين"

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