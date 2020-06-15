شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: اللجنة الخماسية قبلت العمل فى ظروف صعبة.. وفيفا يحسم مستقبلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقييمه لإنجازات اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني.

وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اللجنة الخماسية قبلت العمل فى ظروف صعبة وأتمنى لهم التوفيق فى الفترة المقبلة، والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يسحم موقف انتخابات اتحاد الكرة"

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وفي صدد أخر، أضاف وزير الشباب والرياضة أن اللجنة الأوليمبية تحاول إنهاء أزمة اتحاد رفع الأثقال قبل أولمبياد طوكيو خاصة بعد تأجيلها عام كامل.

وعن تطوير قانون الرياضة في مصر، شدد أشرف صبحي: "تطوير قانون الرياضة ضرورة بعد اكتشاف بعض السلبيات خلال الفترة الماضية لاسيما في الجزء الاستثماري".