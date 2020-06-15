شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: النشاط سيعود تدريجيًا.. وندرس مع الصحة الاجراءات الإحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن عودة النشاط الرياضي في مصر، وعودة التدريبات في جميع الألعاب الرياضية بالأندية ومراكز الشباب.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية: "الشباب والرياضة تلعب دورًا كبيرًا فى توعية المواطنين بفيروس كورونا وتتعاون مع كل مؤسسات الدولة في محاربة الفيروس".

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وأكد: "الأندية تبدأ تدريجيًا في إستئناف أنشطتها مع ضرورة اتخاذ الاجراءات الإحترازية وندرس مع وزارة الصحة الاجراءات التي سيتم اتخاذها قبل فتح الأندية ومراكز الشباب".

وشدد: "سنتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على اللاعبين والمدربين والعاملين قبل اتخاذ أي خطوة رسمية لعودة النشاط الرياضي في مصر مرة أخرى".