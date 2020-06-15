شكرا لقرائتكم سيرينو نجم صن داونز يلمح لانتقاله إلى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى صورة له خلال مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يلمحون إلى إمكانية انتقاله إلى صفوف الأهلي.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي أبدى إعجابه باللاعب ورغبته في التعاقد معه.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف بإجمالي مباراتي الذهاب والعودة في ربع النهائي.