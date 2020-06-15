شكرا لقرائتكم أشرف صبحي : الرئيس السيسي يؤمن بالشباب ويدعم الرياضة بقوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم الرياضة في مصر وتكريم الشباب لإيمانه الشديد بالعناصر الشابة والرياضية.

وأكد أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية: "الرئيس السيسي يوجه دائمًا بدعم الشباب والرياضة، ولا يتأخر عن تكريم الشباب لإيمانه الشديد بأهمية الرياضة والشباب".

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وتابع: "الرئيس السيسي يوجه بأهمية تطوير المؤسسات الرياضية وتطوير المشروعات الإستثمارية".

وعن بطولة أمم إفريقيا وتكريم المنتخب الأولمبي، أوضح: " مقابلة الرئيس السيسي وتكريم الدولة يحفز اللاعبين على تحقيق الانتصارات، فالانتصارات المتتالية فى الرياضة المصرية نتاج منظومة عمل جماعية".