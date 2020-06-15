شكرا لقرائتكم الدفاع الجديدي: الزمالك لم يحترم تعاقده معنا في صفقة حميد أحداد عكس الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبدالله بلكحل، المدير التنفيذي بنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إن إدارة نادي الزمالك لم تحترم تعاقدها بشان حميد أحداد بعكس النادي الأهلي في صفقة وليد أزارو.

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وأكد بلكحل في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي إلتزم بشان دفع نسبة من قيمة إعارة وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي ومن المقرر أن يرسل باقي القيمة في الأيام المقبلة".

وأوضح: "أما بالنسبة للزمالك فهو لم يلتزم معنا ولم يحترم تعاقده ورفض إرسال نسبة من إعارة حميد أحداد".