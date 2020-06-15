شكرا لقرائتكم أحمد مجدي: حسام حسن سبب رحيلي عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مجدي، لاعب الزمالك السابق، أنه كان ضمن التشكيلة الأساسية للفريق على مدار أكثر من موسمين، حتى قدوم حسام حسن لتدريب الفريق.

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وأضاف مجدي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" حسام حسن كان لا يدفع به بشكل أساسي ويغيّر مركزي في كل مباراة وطالبني بالصبر من أجل الحصول على فرص أساسية ولكني طلبت الرحيل".

وأكمل:" جلوسي على دكة البدلاء حال دون انضمامي لمنتخب مصر، حيث تلقيت قبل قدوم حسام حسن اتصالات من حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر وكنت على مقربة من تمثيل المنتخب القومي".