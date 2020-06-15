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محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 28 اليوم

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جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الإثنين، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ28، حيث أنه مواليد 15 يونيو 1992، وأستطاع الفرعون المصري الوصول إلى العالمية من خلال تألقه مع الريدز في السنوات الأخيرة.

وبات محمد صلاح أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج بلقب دورى ابطال اوروبا، محرزاً أول ألقابه مع نادى الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الايطالى.

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ويعد محمد صلاح ثالث لاعب عربى فى التاريخ يتوج بلقب دوري ابطال اوروبا بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر مع بورتو البرتغالى عام 1987، والمغربى أشرف حكيمى مع الإسبانى العام الماضى.

 

 

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