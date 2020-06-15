شكرا لقرائتكم المجلس الأعلى للإعلام: قناتي الأهلي والزمالك كانا يستحقان الإغلاق.. وسنعاقبهما في هذه الحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أن الفترة الماضية شهدت تراشق بالألفاظ بين قناتي الأهلي والزمالك ليس لها مبرر.

وقال عصام فى تصريحات تليفزيونية : "تلقينا شكوتين من الأهلي وأخرى من الزمالك، ومستشاري الفريقين اظهروا تعاونا شديد وبدء صفحة جديدة وعدم العودة للأخطاء الذي حدث في الفترة الماضية".

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وأكمل: "الجمهور المصري ليس له ذنب في سماع اي الفاظ خارجة لا نقبل بها داخل البيت المصري".

وتابع: "كنا نتجه لمعاقبة قناتي الأهلي والزمالك بسبب ما حدث لكن جلسة اليوم دفعتنا لفتح صفحة جديدة وما حدث يستحق اغلاق القناتين".

واختتم: "كلاهما كان يقول انه الضحية ولكنهما معترفين بالأخطاء، و سنعاقبهم إذا تكرر هذا الأمر".