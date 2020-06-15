شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: ماحدث بين أيرلندا وهولندا تواطؤ بعيد عن الروح الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه لن ينسى مباريات مصر بكأس العالم 1990.
وقال ربيع فى تصريحات تليفزيونية : "فزعنا من قوة الفرق المتواجدة معنا بالقرعة، لكن الجوهري نجح بتحفيظنا طرق لعب الثلاث منتخبات".
وأكمل: "الجميع كان سعيد بنا بعد التعادل مع هولندا، والأهم عودتنا من الثلاث مباريات بنقطتين، كنا نعيش أيام جميلة في هذا الوقت ".
وتابع: "ماحدث في مباراة أيرلندا وهولندا من تواطؤ بعيدا كل البعد عن الروح الرياضية".
وأتم: "صعود منتخب مصر لكأس العالم 2022 وضع طبيعي ولدينا خبرات حالية لتكرار ذلك".
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