شكرا لقرائتكم طبيب بيراميدز: أرضية التتش سبب كثرة إصابات لاعبي الأهلي.. ونيدفيد جاهز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد شيحة، طبيب نادي بيراميدز، إن كثرة الإصابات للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأتي بسبب أرضية ملعب التتش. Advertisements وأضاف شيحة في تصريحات تليفزيونية: "إصابات لاعبي الأهلي الكثيرة سببها الأكبر هو سوء أرضية ملعب التتش". وعن كريم نيدفيد، أوضح شيحة: "كريم نيدفيد كان هناك أخطاء في تأهيله ولكن هو الآن اجتاز جزء كبير من برنامجه التأهيلي وأصبح جاهزًا للعودة للتدريبات الجماعية في أقرب وقت".

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