شكرا لقرائتكم عصام مرعى: أنا مع عودة الدوري وسعيد بالتجديد لكارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عصام مرعى ، نجم ومدرب الزمالك السابق، أنا مع عودة الدوري العام وسعيد بالتجديد لكارتيرون لبناء الاستقرار الفني للفريق واشكر ادارة الزمالك على التجديد فى هذا التوقيت .

وأضاف نجم ومدرب الزمالك السابق برنامج جمهور التالتة , على قناة on time sport2، قائلا اتظلمت في الزمالك لأنى تواجدت 57 يوميا فقط، في فترة وجود المدرب الصربي ميتشو ومشكلة ميشتو مع الزمالك هي كثرة تغير اللاعبين في كل مباراة، مضيفا أن ميتشو صاحب شخصية قوية ويعيبه أنها كان يتراجع دائما في قرارته.

وأكد مرعى أن ساعة زمنية واحدة فقط فصلت تعاقدي مع الزمالك بدلا من الأهلي قائلا لقد الخطيب أبلغنى بالتواجد الساعة 8 في المهندسين لمقابلة حسن حمدي ثم تم ابلاغي بعدها بتواجدى في الزمالك الساعة 7 في النادى بميت عقبة للتوقيع وعندما سألت والدتى نصحتنى بالاستخارة وبالفعل وقعت مع نور الدالى وقتها عقودى انتقالى للزمالك.

عصام مرعى : أنا مع عودة الدوري العام وسعيد بالتجديد لكارتيرون لبناء الاستقرار الفني للفريق

وقال عصام مرعى : حلمت أنا ورضا عبد العال بشراء سيارة 128 واشتريناه بعد الفوز بالدوري مضيفا كل أزمة ومشاكل رضا عد العال مع الزمالك كانت بسبب 25 ألف جنيه.

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وتابع مرعى : قطاع الناشئين في الزمالك في جيلي كان ثروة كبيرة يضخ نجوم مثل حازم إمام عكس الفترة الحالية.

وكشف عصام مرعى المدرب العام السابق لفريق الزمالك أن الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للقلعة البيضاء كان يعانى من أزمة غياب الكفاءة فى إدارة المباريات .

اكد عصام مرعى : " ميتشو كانت لدية علاقة طيبة مع اللاعبين وكان يهتم بكل التفاصيل ولكن التشكيل وإدارة المباريات كانت أزمة كبرى للمدرب الصربى"

ويضيف المدرب العام السابق للزمالك : "جانب توظيف اللاعبين فى مراكز مختلفة كانت أزمة كبرى للمدرب الصربى رغم أنه قدم مباريات مميزة مع الفريق وحقق بطولة كأس مصر وقدم مباراة كبيرة فى النهائى أمام بيراميدز "