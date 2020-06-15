شكرا لقرائتكم أسامة عرابي يقدم مقترحا لعودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، مقترحا لعودة بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي بعد توقفها للحد من انتشار فيروس كورونا.

قال عرابي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الحل الامثل هو عودة الدوري في منتصف أغسطس وينتهي في منتصف أكتوبر، موضحا أن الفرق تحتاج ٨ أسابيع للإعداد قبل استئناف البطولة.

وتابع أنه يتمنى عودة الدوري رغم صعوبة الموقف، لأن الجميع متعطش لمباريات كرة القدم، مشيرا إلى أن الدوري المصري بدأ أن يزداد قوة قبل توقفه بسبب كورونا، متمنيا أن يعود بنفس القوة مرة أخرى.