شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: دعمنا الأندية ومراكز الشباب بـ42 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزراة دعمت العمالة في الأندية ومراكز الشباب بحوالي 42 مليون جنيه خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية: " وزارة الشباب والرياضة دعمت العمال في مراكز الشباب بـ 30 مليون جنيه كما دعمت العمالة في الأندية بـ 12 ونصف مليون جنيه".

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وتابع وزير الشباب والرياضة: "وزارة الشباب والرياضة قامت بحملات توعية بجانب حملات تطهير مراكز الشباب".

وأكد: "بيوت الشباب تحت أمر وزارة الصحة إذا ما اقتضت الحاجة لتحوليها لمراكز حجر صحى".