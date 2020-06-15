شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: دعمنا الأندية ومراكز الشباب بـ42 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزراة دعمت العمالة في الأندية ومراكز الشباب بحوالي 42 مليون جنيه خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية: " وزارة الشباب والرياضة دعمت العمال في مراكز الشباب بـ 30 مليون جنيه كما دعمت العمالة في الأندية بـ 12 ونصف مليون جنيه".
وتابع وزير الشباب والرياضة: "وزارة الشباب والرياضة قامت بحملات توعية بجانب حملات تطهير مراكز الشباب".
وأكد: "بيوت الشباب تحت أمر وزارة الصحة إذا ما اقتضت الحاجة لتحوليها لمراكز حجر صحى".
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف صبحي: دعمنا الأندية ومراكز الشباب بـ42 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.