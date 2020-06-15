شكرا لقرائتكم إنبي: الأهلى لم يطلب شراء أسامة جلال ونتمنى بقاء محمد شريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، إن الأهلى لم يطلب شراء أسامة جلال بشكل رسمي. وتحدث عبد الناصر محمد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" عن مصير محمد شريف قائلا :" أتمنى استمرار محمد شريف لاعب الأهلي المُعار إلى إنبي، والقرار الأخير يعود إلى القلعة الحمراء". Advertisements تابع مدير الكرة بإنبي: "كنا نرغب في ضم عمار حمدي لاعب الأهلي المُعار إلى طلائع الجيش في يناير الماضي".". واختتم: "موقف أحمد علي سيُحسم بمصير بطولة الدوري، سواء بالاستمرار مع إنبي أو العودة إلى بيراميدز".

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