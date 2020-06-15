شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: يمكن إعداد الفرق في أسبوعين فقط حال عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه يمكن إعداد الفرق في أسبوعين فقط حال اتخاذ قرار بعودة الدوري.
وقال ياسين في تصريحات تليفزيونية، إنه يجب أن تتعاون كل الأطراف لعودة الدوري خاصة وأنه يجب عودة المسابقة حرصا على مصلحة البلاد.
وتابع ربيع ياسين، أن عودة الدوري أمر هام أسوأ بما حدث في اوروبا، كما أن غموض مصير المسابقة يؤثر في استعدادات منتخب الشباب.
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