شكرا لقرائتكم نائب رئيس الهلال السابق يصاب بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن عبدالرحمن النمر، نائب رئيس نادي الهلال السابق، يوم الأحد إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه في "تويتر".

وكتب النمر عن إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “الحمد لله على قضاء الله، ثبت اليوم إصابتي بفيروس كورونا المستجد، وأحمد المولى عز وجل على كل حال”.

وشغل النمر عدة مناصب في نادي الهلال لأكثر من 10 أعوام قبل أن يتولى منصب نائب الرئيس عدة مرات تعود آخرها في العام الماضي.