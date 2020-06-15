ساوثجيت يخفض راتبه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم: إنه وافق على الفور ومن دون الكثير من التفكير على تخفيض راتبه بنسبة 30 في المئة، لمساعدة الاتحاد الإنجليزي للعبة الشعبية.

وأكد الاتحاد الانجليزي أن غياب المباريات الدولية، وتوقف مباريات الكأس المحلية، سيتسببان في خسائر مالية بقيمة 125.42 مليون دولار، وإن ساوثجيت كان من بين كبار المسؤولين الذين وافقوا على خفض رواتبهم.