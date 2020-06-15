اخبار الرياضه

طائرة خاصة لنيمار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة لنيمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد النجم البرازيلي إلى العاصمة الفرنسية بعد غياب نحو ثلاثة أشهر في ظل أزمة ، تمهيداً لاستئناف فريقه باريس سان جيرمان تمارينه استعداداً للمراحل المقبلة منافسات كرة القد.

وأشارت تقارير منها لصحيفتي «ليكيب» و«لو باريزيان»، إلى أن أغلى لاعب في العالم عاد من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على متن طائرة خاصة حطت في باريس السبت.

Advertisements

ومن المقرر أن يستأنف سان جيرمان بإشراف مدربه الألماني توماس توخل، تمارينه اعتباراً من 22 يونيو/ حزيران، تمهيداً لأسابيع مكثفة متوقعة في أغسطس/آب.

ويتوقع أن يستكمل خلال هذا الشهر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) مسابقة دوري الأبطال التي بلغ الفريق الفرنسي دورها ربع النهائي.

كما سيكون على سان جيرمان التحضير لانطلاق موسم 2020-2021 من الدوري الفرنسي، والذي حدد موعداً مبدئياً له هو 23 أغسطس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة خاصة لنيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا