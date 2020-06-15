شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة لنيمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد النجم البرازيلي نيمار إلى العاصمة الفرنسية بعد غياب نحو ثلاثة أشهر في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، تمهيداً لاستئناف فريقه باريس سان جيرمان تمارينه استعداداً للمراحل المقبلة منافسات كرة القد.
وأشارت تقارير منها لصحيفتي «ليكيب» و«لو باريزيان»، إلى أن أغلى لاعب في العالم عاد من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على متن طائرة خاصة حطت في باريس السبت.
ومن المقرر أن يستأنف سان جيرمان بإشراف مدربه الألماني توماس توخل، تمارينه اعتباراً من 22 يونيو/ حزيران، تمهيداً لأسابيع مكثفة متوقعة في أغسطس/آب.
ويتوقع أن يستكمل خلال هذا الشهر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) مسابقة دوري الأبطال التي بلغ الفريق الفرنسي دورها ربع النهائي.
كما سيكون على سان جيرمان التحضير لانطلاق موسم 2020-2021 من الدوري الفرنسي، والذي حدد موعداً مبدئياً له هو 23 أغسطس.
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