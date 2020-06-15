شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة» تجري دراسة لرصد التأثيرات السلبية لـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب
شرعت الهيئة العامة للرياضة في إجراء تقييم لتأثيرات فيروس كورونا ( كوفيد 19) على نمط الحياة وممارسة النشاط البدني قبل وخلال انتشار الجائحة بهدف قياس تأثيراتها السلبية على الرياضة في الإمارات والأضرار التي لحقت بها من جراء الفيروس المستجد الذي تسبب في تعليق الممارسة الرياضية على المستويات كافة منذ مارس / آذار الماضي، بانتظار قرار رسمي لعودته من جديد.
جاء ذلك لأسباب تخطيطية للمستقبل ومن خلال تعميم وزعته «الهيئة» أمس على الاتحادات والجمعيات الرياضية تحت رقم 20، متضمناً دراسة استطلاعية عبر استبيان، أطلقته على شبكة المعلومات الخاصة بها تحت عنوان (دراسة لتقييم نمط الحياة وممارسة النشاط البدني قبل وخلال انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد - 19) بهدف التعرف على مدى التغير في نمط الحياة اليومية بالنسبة للرياضيين بكافة مستوياتهم علاوة على أفراد المجتمع ليتسنّى لها قياس تلك التغييرات ومقارنة مؤشراتها بما كانت عليه قبل الجائحة، للاستعانة بها في التخطيط للمستقبل.
وستستعين الهيئة بمحصلة الدراسة في وضع مبادرات للمستقبل تسهم في التصدي لمثل هذه الأوبئة لمنع انتشارها في المجتمع.
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