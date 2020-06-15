عودة قياسية لـبـرشـلـونـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن برشلونة المتصدر وحامل اللقب، عودته إلى المنافسات بفوز ساحق على مضيفه ريال مايوركا 4-0 في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد استئناف المنافسات عقب توقف لثلاثة أشهر، بسبب فيروس كورونا.

وسجل التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة ال2، والدنماركي مارتن برايثوايت في الدقيقة ال37، وجوردي ألبا في ال79، والأرجنتيني ليونيل ميسي في (90+3) أهداف برشلونة الذي عزز موقعه في الصدارة برصيد 61 نقطة.

وكانت العودة خاصة جداً وتاريخية لبرشلونة الذي سجل العديد من الأرقام الخاصة في ليلة الفوز على مايوركا، وكان ميسي بطل الأرقام كالعادة، حين سجل هدفاً وصنع هدفين لزملائه.

وبهذا سجل ميسي هدفه ال20 في الدوري الإسباني، ليواصل احتلال صدارة الهدافين، ويصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 20 هدفاً على الأقل في 12 موسماً متتالياً في الليجا الإسبانية. وقد بدأ الأرجنتيني هذه السلسلة المميزة في موسم 2008-2009.

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وشارك ميسي في 15 هدفاً من إجمالي 18 هدفاً الأخيرة في الليجا، وتمكن من تسجيل 7 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

كما سجل فيدال بعد مرور 64 ثانية، ثاني أسرع هدف لبرشلونة منذ عام 2016، حين سجل المغربي منير الحدادي في مرمى ملقة. أما برايثوايت فقد سجل الهدف الأول بألوان برشلونة منذ انتقاله إلى صفوفه في فبراير/‏شباط الماضي، كما بات ثالث لاعب دنماركي يهز الشباك في تاريخ النادي الكتالوني بعد مايكل لاودروب (39 هدفاً)، وآلن سيمونسن (31).

من جهته، اكتفى أتلتيكو مدريد بالتعادل 1-1 مع مضيفه أتلتيك بلباو، مواصلاً هدر النقاط في السباق نحو مركز مؤهل إلى المنافسات القارية.

وهذا التعادل هو الثالث توالياً، والرابع في آخر خمس مباريات، ورفع فريق العاصمة بتعادله الثالث عشر هذا الموسم، رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس.