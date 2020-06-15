«الليجا» تلاحق عـاشـق ميسـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا)، أمس الأحد، بأنها ستلاحق قضائياً مشجعاً اقتحم أرضية ملعب مباراة برشلونة ومضيفه ريال مايوركا.

وتحدى أحد المشجعين الحراسة الأمنية، ودخل أرضية الملعب مطلع الشوط الثاني، مرتدياً قميصاً للمنتخب الأرجنتيني يحمل الرقم 10 واسم قائد برشلونة ليونيل ميسي.

وأشارت الرابطة في بيان إلى أنها «ستشرع في إجراءات قانونية ملائمة، لأنها تعتبر أن الأحداث (التي قام بها الشخص) قد تصنَّف كجرم».

وبحسب ما أظهرت اللقطات التلفزيونية، حاول الشخص الذي اقتحم أرض الملعب التقاط صورة مع لاعب برشلونة جوردي ألبا، وهو لم يكن يضع كمامة، أو يتخذ أي إجراءات وقائية.

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وقال المشجع لإذاعة «كوبي» الإسبانية: «حلمي هو التقاط صورة مع ميسي أو النجاح في لقائه. كنت أرغب في الوصول إليه، لكنني وجدت جوردي ألبا، وطلبت منه التقاط صورة، لكنه لم يكن يرغب في ذلك».

وأشار إلى أن الشرطة أرغمته على مسح الصورة التي التقطها على عجل مع ألبا، متوقعاً معاقبته بدفع غرامة مالية على ما قام به.

وأشارت الليجا، في بيانها، إلى أن المشجع «خرق القواعد المفروضة في إطار التشريعات الصحية، ولم يلتزم بتعليمات رجال الأمن الخاص».

وشددت على أنها ترغب «في التعبير عن إدانتها الكاملة لهذا النوع من التصرفات التي تهدد السلامة الصحية للجميع ونزاهة البطولة».