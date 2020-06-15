تأجيل بطولة غرب آسيا 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل النسخة العاشرة لبطولة غرب آسيا التي كان من المقرر أن تستضيفها الإمارات مطلع عام 2021، على خلفية ازدحام الجدول القاري، بسبب تبعات فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد الأمين العام للاتحاد الإماراتي للكرة محمد الظاهري أن البطولة التي كانت مقررة بين الثاني والخامس عشر من يناير/ كانون الثاني 2021، تم إرجاؤها الى موعد غير محدد، بعد الاجتماع الذي عقده اتحاد غرب آسيا، أمس الأحد، عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

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وقال الظاهري: «تقرر تأجيل البطولة بسبب تغيير مواعيد بطولات ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 (في قطر)، ونهائيات كأس آسيا 2023».

وأشار إلى أن الاتحاد الإماراتي سيعقد «اجتماعات تنسيقية مع اتحاد غرب آسيا، من أجل تحديد مواعيد مقترحة لإقامة البطولة، بحيث تكون مناسبة لكافة المنتخبات المشاركة».

وكان من المتوقع مشاركة المنتخبات ال12 المنضمة لاتحاد غرب آسيا في النسخة العاشرة، لأول مرة في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 2000.