مصير فلاشينج ميدوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوقع أن يتخذ منظمو بطولة فلاشينج ميدوز الأمريكية للتنس، قراراً بشأن مصيرها اليوم الاثنين، وسط إشارات سلبية من اللاعبين حيال صيغتها المطروحة في ظل فيروس كورونا المستجد.

ويعمل الاتحاد الأمريكي المنظم للبطولة، على إعداد خطة تسمح بإقامتها في موعدها المقرر في 31 أغسطس المقبل.

وأفادت تقارير صحفية بأن القرار بشأن البطولة، قد يتخذ اليوم الاثنين.