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مصير فلاشينج ميدوز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوقع أن يتخذ منظمو بطولة فلاشينج ميدوز الأمريكية للتنس، قراراً بشأن مصيرها اليوم الاثنين، وسط إشارات سلبية من اللاعبين حيال صيغتها المطروحة في ظل .

ويعمل الاتحاد الأمريكي المنظم للبطولة، على إعداد خطة تسمح بإقامتها في موعدها المقرر في 31 أغسطس المقبل.

وأفادت تقارير صحفية بأن القرار بشأن البطولة، قد يتخذ اليوم الاثنين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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