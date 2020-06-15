نابولي يواجه يوفنتوس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد البلجيكي دريس مرتينز، فريقه نابولي، إلى اللحاق بيوفنتوس إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، بتسجيله هدف التعادل في مرمى ضيفه إنتر ميلان 1-1 في إياب الدور نصف النهائي، أمام مدرجات ملعب سان باولو الخالية من الجماهير.

وسجل مرتينز الهدف في الدقيقة 41، بعدما كان الدنماركي كريستيان إريكسن منح التقدم للضيوف في الدقيقة الثانية.

واستفاد أصحاب الأرض من الفوز خارج ميدانهم ذهاباً في ملعب جوزيبي مياتسا، بهدف نظيف، وأصبح مرتينز الهداف التاريخي لفريقه بعد أن رفع رصيده معه إلى 122 هدفاً في جميع المسابقات، ليتفوق على أسطورتي الفريق السلوفاكي ماريك هامسيك (121)، والأرجنتيني دييجو مارادونا (115).

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وقال إينسيني بعد المباراة «أردنا المباراة النهائية بأي ثمن، وحققنا ذلك. الآن نحن بحاجة لاستعادة قوانا والاستعداد للنهائي في غضون أيام قليلة».

وتحدث قائد نابولي عن إنجاز مرتينز «نحن معه، إنه يستحق ذلك».

ويلعب نابولي في المباراة النهائية مع فريق «السيدة العجوز» المتأهل على حساب ميلان في نصف النهائي الآخر بتعادلهما سلباً إياباً، بعدما حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الذهاب في سان سيرو.

وتقام المباراة النهائية بين نابولي، ويوفنتوس، بعد غد الأربعاء، المقبل في العاصمة روما.