فوز مصيري لأوغسبورغ يكرس تفوق الفرق الزائرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق أوغسبورغ فوزاً مصيرياً لاستمراره في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وذلك بتغلبه على مضيفه ماينتز 1-صفر في المرحلة الحادية والثلاثين التي كرست أفضلية الفرق الزائرة في ظل اللعب بغياب الجمهور.

ودخل أوغسبورغ اللقاء في المركز الرابع عشر مباشرة أمام ماينتز بفارق نقطة، لكنه نجح في تحقيق فوزه الثاني في ست مراحل منذ استئناف الموسم، مبتعداً بفارق سبع نقاط عن منطقة الخطر قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم، وذلك بفضل هدف سجله قبل انقضاء دقيقة من عمر اللقاء، عبر فلوريان نييدرلشنر.

وهي المرة الثالثة هذا الموسم التي يسجل فيها أوغسبورغ هدفاً في الدقيقة الأولى من اللقاء، معادلاً بذلك انجازاً لم يحققه سابقاً سوى دويسبورغ موسم 1974-1975 وساربروكن موسم 1985-1986 بحسب "أوبتا" للاحصائيات الرياضية.

وبعد أن يلتقي هوفنهايم في المرحلة المقبلة، يخوض أوغسبورغ مواجهة قد تقرر موسمه ضد فورتونا دوسلدورف السادس عشر، قبل أن يختتم المشوار أمام لايبزيغ على أرضه.

أما ماينتز الذي سقط أمام أوغسبورغ للمواجهة الرابعة توالياً(إحداها في الكأس)، فيبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الخطر، وستكون بانتظاره مواجهات شاقة للغاية في المراحل الثلاث المقبلة ضد بوروسيا دورتموند الثاني، فيردر بريمن الذي يصارع أيضاً من أجل البقاء (يحتل المركز السابع عشر)، وباير ليفركوزن الذي يقاتل من أجل المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.

ولم تقتصر خسارة ماينتز على نتيجة اللقاء، بل فقد جهود جناحه النيجيري تايوو أوونييّ، المعار اليه من ليفربول ، وذلك بعد تعرضه لإصابة خطرة في الرأس خلال الشوط الأول، ما استدعى نقله الى المستشفى بحسب ما أفاد النادي.

وبقي اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً ممدداً من دون حراك بعد التحام بالرأس مع مدافع أوغسبورغ فيليكس أودووكاي، ونُقِل على حمالة بعد تلقيه الاسعافات الأولية، لكن فريقه أكد انه كان متجاوباً مع المسعفين.

وعلى غرار المراحل الخمس التي أقيمت بعد العودة من التوقف بسبب فيروس "كوفيد-19"، تميزت المرحلة الحادية والثلاثين بتفوق الفرق الزائرة.

ووحده بايرن ميونيخ الذي يسير بثبات نحو لقبه الثامن توالياً، فاز في معقله، في حين انتهت ست مباريات بفوز الضيوف وأخرى بالتعادل.