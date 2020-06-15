«الهيئة» تقيس تأثيرات «كورونا» السلبية على الرياضة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب



شرعت الهيئة العامة للرياضة في إجراء تقييم لتأثيرات فيروس كورونا ( كوفيد 19) على نمط الحياة وممارسة النشاط البدني قبل وخلال انتشار الجائحة بهدف قياس تأثيراتها السلبية على النشاط الرياضي في الإمارات برمته والأضرار التي لحقت بها من جراء الفيروس المستجد الذي تسبب في تعليق الممارسة الرياضية على المستويات كافة منذ مارس / آذار الماضي، بانتظار قرار رسمي لعودته من جديد.

جاء ذلك لأسباب تخطيطية للمستقبل ومن خلال تعميم وزعته «الهيئة» (أمس الأحد) على الاتحادات والجمعيات الرياضية تحت رقم 20، متضمناً دراسة استطلاعية عبر استبيان، أطلقته على شبكة المعلومات الخاصة بها تحت عنوان (دراسة لتقييم نمط الحياة وممارسة النشاط البدني قبل وخلال انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد - 19) بهدف التعرف على مدى التغير في نمط الحياة اليومية بالنسبة للرياضيين بكافة مستوياتهم علاوة على أفراد المجتمع ليتسنّى لها قياس تلك التغييرات ومقارنة مؤشراتها بما كانت عليه قبل الجائحة، للاستعانة بها في التخطيط للمستقبل.

وطالبت الهيئة الجهات الرياضية موافاتها بمقترحاتها وتوصياتها في الشأن للاستعانة بها في وضع مبادرات للمستقبل تسهم في التصدي لمثل هذه الأوبئة لمنع انتشارها في المجتمع.