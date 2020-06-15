الساحل ينضم إلى دوري الهواة بفكر محترف.. وصالح بشير رئيساً للإدارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي



انضم نادي الساحل إلى دوري الدرجة الثانية ووضع مسؤولوه خطة خمسية للصعود إلى دوري الخليج العربي، ويرأس النادي الذي سيكون مقره في إمارة عجمان، يحيى الكردي وهو مالك أحد الأندية الأوروبية منذ عام 2017، وكان لاعباً سابقاً لفريقي الاتحاد والشرطة السوريين، كما خاض تجربة احترافية في نادي النجمة اللبناني إلى جانب تجربة احتراف في نادي عجمان لم تكتمل وهو رجل أعمال وسفير سابق لليونيسيف، ومستثمر يعمل في مجال التسويق الرياضي، فيما سيتولى رئاسة مجلس الإدارة صالح بشير لاعب عجمان والجزيرة والظفرة والشارقة السابق. وتعاقد النادي مع المدرب الألماني وولجن رولف ليعمل مديراً فنياً للفريق، إلى جانب الأيرلندي ديفيد مكريري لاعب مانشستر السابق الذي سيتولى منصب نائب رئيس ومدير النادي.

وقال يحيى كردي رئيس النادي، إن المناخ في الإمارات مشجع على العمل في كل المجالات بفضل الأمن والأمان والتسهيلات التي تقدمها الدولة لكل صاحب عمل، وبالذات في مجال الرياضة التي تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة. وقال: «لدي تجارب كثيرة في المجال الرياضي وخبرة بحكم أنني لاعب سابق، وخضت تجارب احترافية، ومن خلال عملي في مجال التسويق الرياضي كونت علاقات ممتدة مع الأندية والمسؤولين في إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا وكندا وغيرها. سأوظف كل ذلك من أجل نجاح الفكرة والمشروع».

وزاد: «نريد أن نبدأ بطريقة صحيحة وقوية؛ لذلك تعاقدنا مع خبيرين أوروبيين النجم الألماني الكبير وولجن رولف لاعب منتخب ألمانيا، وهو صاحب خبرة كبيرة وسيرة عامرة؛ كونه شارك في كأس العالم مرتين، وثلاث مرات في أمم أوروبا، كما تعاقدنا مع اللاعب الأيرلندي الكبير ديفيد مكريري، وقد شارك في ثلاثة نهائيات مونديال وأمم أوروبا، ويمتلك أكاديمية معروفة بمدينة نيوكاسل».

وأضاف: «النادي سيعمل على تأسيس أكاديمية كرة قدم بمواصفات عالمية بإشراف الخبراء الأجانب اللذين تعاقدنا معهم، بحيث يُخرج لاعبين تم تكوينهم بطريقة علمية ليسهموا في تطوير كرة الإمارات ومنتخباتها المختلفة».

وقال إن النادي ستكون له توأمة وعلاقات مع أندية أوروبية وسيتم ابتعاث لاعبين منه خاصة من الأكاديمية والصغار إلى أندية أوروبية في فترات معايشة، ليكونوا أكثر احترافية ونضجاً.

وأكد أن طموحاتهم كبيرة وأنهم يأملون أن يفرض الفريق نفسه كرقم في الكرة الإماراتية والعربية والآسيوية في وقت وجيز.