مانشستر سيتي يكشف كواليس عودته لاستئناف كرة القدم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي مانشستر سيتي الحلقة الأولى من مسلسل جديد مكون من ثلاثة أجزاء يوثق كيفية استعداد النادي للعودة إلى كرة القدم في الدوري الممتاز بعد التوقف بسبب فيروس «كورونا».

ويقدم مسلسل City Restart، الذي يعرض على منصة «City TV» لمحة عن الفترة غير المسبوقة في تاريخ مانشستر سيتي، مع تسليط الضوء خلف الكواليس على لاعبي النادي وموظفيه، وعودة الفريق إلى العمل من جديد.

ويتضمن مسلسل City Restart تفاصيل عن العمليات المكثفة التي تجري في النادي، والتي تشمل تركيب معدات الاختبارات، وعودة الفريق إلى التدريب، والمباراة الأولى خلف الأبواب المغلقة، كما يتابع المسلسل موظفي النادي الذين يعملون في هذه الظروف الفريدة، إلى جانب المقابلات مع المدير الفني بيب جوارديولا واللاعبين.

وستكون الحلقة الأولى متاحة للمشاهدة على جميع المنصات الرقمية الخاصة بنادي مانشستر سيتي، والتي تتضمن City +، والموقع الإلكتروني، والتطبيق، وYouTube، وFacebook Watch، وInstagram TV. وستكون الحلقتان الثانية والثالثة متاحتين للمشاهدة على CITY +، منصة الاشتراك الخاصة بالنادي في يومي 16 و23 يونيو/ حزيران.