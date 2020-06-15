مشرف اتحاد كلباء: استئناف الموسم الكروي كارثة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أكد محمد عبدالله الزعابي مشرف الفريق الأول والرديف لاتحاد كلباء، أن إدارة النادي بدأت الاستعدادات مبكراً، تأهباً لكل الاحتمالات، سواء استئناف دوري الخليج العربي، أو بداية موسم جديد، مؤكداً أن قرار الاستئناف سيكون كارثياً على كرة الإمارات، على حد وصفه.

وأكد الزعابي أن النادي يجهز نفسه لكل الاحتمالات، من واقع التحركات المبكرة التي أجرتها شركة الكرة، والتي سارعت في تجديد عقد المدرب خورخي داسيلفا، لقيادة النمور لموسم ثان، بجانب تجديد عقود أغلبية اللاعبين المتميزين الذين شارفت على الانتهاء، لدعم الاستقرار الفني، باستثناء حمدان ناصر الذي طلب الحصول على الاستغناء، رغم محاولة إدارة الفريق إقناعه بالعدول عن رأيه، وقيام رئيس شركة الكرة بالاجتماع باللاعب، مبدياً استعداده لتذليل كل العقبات من أجل استمراره مع الفريق، إلا أن اللاعب رفض كل المحاولات، وتمسك بالحصول على الاستغناء النهائي.

كما أكد الزعابي إجراء مفاوضات مع لاعبين من خارج أسوار النادي للانتقال إلى صفوف النمور في الموسم القادم، كما تبحث إدارة النادي إمكانية خوض معسكر خارجي في حال تم السماح بالسفر إلى دول أخرى، مشيداً بالجهود المقدرة التي تقوم بها إدارة شركة الكرة في النادي، متمثلة في رئيسها علي كانو، وكل الأعضاء عبر العمل الدؤوب والمستمر في توفير احتياجات الفريق كافة.