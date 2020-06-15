شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لملتقى الشارقة الدولي لرياضات الدفاع عن النفس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس فعاليات ملتقى الشارقة الدولي الأول لرياضات الدفاع عن النفس، بإقامة الجلسة الرابعة، والأخيرة، والتي كانت مخصصة لرياضة الجودو، وشارك فيها الأبطال الدوليون: مريم الخليفي، وعلاء الدين شلبي، من تونس، ومحمد علي عبد العال من مصر، وأدارها المحاضر الدولي الدكتور سلام محمد الخطاط.

كما شارك محمد عبد الله بورحيمة عضو مجلس إدارة نادي الشارقة للدفاع عن النفس، وأعلن خلال الجلسة أن النادي سيعمل على تنظيم برنامج لاكتشاف المواهب في رياضة الجودو، بالتعاون مع اللجنة الفنية لاتحاد الجودو، من أجل رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين، وتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في البطولات، وقدم بورحيمة نيابة عن مجلس إدارة النادي برئاسة احمد عبد الرحمن العويس، الشكر والتقدير للشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وإلى عيسى هلال الحزامي، الأمين العام للمجلس، وإلى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، والأعضاء، لما يجده النادي من دعم واهتمام كبيرين.

وتحدث المحاضر الدولي سلام الخطاط خلال الجلسة وقال إن المشاركين اكدوا أن تفوقهم الدراسي مهّد لهم الطريق للتألق الرياضي.

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