بوجسيم: تكليفي برئاسة مجلس التحكيم الرياضي شرف كبير وثقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: أحمد مصطفى

أكد الحكم الدولي علي بوجسيم رئيس مجلس الإمارات للتحكيم الرياضي، مستشار لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، اعتماد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تعيينه رئيساً للمجلس الجديد، وفقاً للقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتشكيل المركز، معتبراً أن ذلك يعد ثقة كبيرة وتشريفاً وتكليفاً غاليين لخدمة الدولة. وأضاف: «خدمة الوطن في أي منصب وفي أي مكان شرف لنا جميعاً، وليس في الرياضة فقط؛ بل في جميع المجالات».

وقال بوجسيم في تصريحات لـ«الخليج الرياضي»، إن هذه الثقة الكبيرة به وبجميع الأعضاء، مسؤولية من أجل خدمة الرياضة الإماراتية، والعمل على الارتقاء بها ووصولها إلى أفضل مكانة دولية، مؤكداً أن المركز سيكون له دور كبير في حل القضايا والخلافات الرياضية.

مجلس التحكيم

وقال بوجسيم: «هدفنا الأساسي في المجلس الجديد هو أن نكون على مستوى الطموح وحل الخلافات بين المتنازعين بشكل أسرع، مما يعطي روح الاستقرار والاطمئنان للقطاع الرياضي في الدولة، في مختلف الألعاب الرياضية وليس في كرة القدم فقط».

وأوضح بوجسيم أن التحديات كبيرة والطموح أكبر، من أجل رسم خطة عمل للمجلس الجديد، حيث يحتاج إلى بناء قوي وفعال من أجل تقديم مهامه على أكمل وجه، لافتاً إلى أن المجلس الجديد سيختص بالنظر في عقود اللاعبين والمدربين والقرارات الخلافية التي تصدر عن الاتحادات الرياضية.

تكملة الموسم

وتطرق بوجسيم في حديثه إلى مسألة إلغاء الدوري أو استئناف المسابقة قائلاً: «أرى أن استكمال المسابقة هو الأفضل، والدليل على ذلك قرارات العديد من الدول باستئناف مسابقاتها بدون جمهور، حتى لا ينقطع تاريخ المسابقة. أعتقد أننا نمتلك القدرة على استئناف النشاط بشكل أفضل. من الأفضل الانطلاقة والعودة في أقرب وقت».

وعن تأثير الطقس في اللاعبين في مثل هذا التوقيت قال: «لن يمثل ذلك مشكلة كبيرة للاعبين، لقد خضنا من قبل مباريات في إفريقيا تحت حرارة تصل إلى 47 درجة مئوية، وكان ذلك في بوركينا فاسو، ولم تكن هناك أي مشاكل، إنه أمر معتاد في العديد من الدول».

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احتراف حقيقي

وأكد علي بوجسيم أن الاحتراف في الإمارات موجود بشكل رسمي، وقال: «لكن الأمر يتعلق بمسألة ثقافة تطبيق الاحتراف. أعتقد أن التطور يحدث من عام إلى آخر، وبحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يكون على الطريق الصحيح مثل بقية الدوريات العالمية».

وتابع: «لابد من رفع مستوى اللاعبين حتى يكون هناك احتراف حقيقي؛ لأن هذه تعتبر مهنة اللاعب، ولابد أن يفيدها ويفيد نفسه، وهو الأمر الذي ينعكس على المنتخبات في النهاية، لا نريد احترافاً على الورق فقط».

وتحدث علي بوجسيم عن تأثير فيروس كورونا في القطاع الرياضي، وقال: «كل القطاعات تأثرت بالجائحة، وكذلك المجال الرياضي. إنها أزمة عالمية لكنها ستمر وستعود الأمور إلى طبيعتها».

الأبيض

وأكد علي بوجسيم أنه كان يأمل أن يتولى المدرب عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة، مهمة الإشراف الفني على منتخب الإمارات الأول لكرة القدم.

وقال: «إذا أردنا التعاقد مع مدرب جيد، علينا معرفة خطة المدرب وفلسفته، وهل تتناسب مع وضعنا أم لا. أعتقد أن هناك مدربين شباباً لديهم طموح كبير ويمكن أيضاً أن ينجحوا مع «الأبيض». عموماً الأهم هو تاريخ المدرب وسجل بطولاته سواء مع الأندية أو المنتخبات».

تقنية الفيديو

وأكد علي بوجسيم أن الفترة الماضية شهدت كثيراً من الجدل بسبب تقنية الفيديو، مبيناً أنها ما زالت محل خلاف بين أطراف اللعبة، وقال: «في الوقت الحالي نعتبر في مرحلة عبور من مرحلة إلى أخرى، تقنية الفيديو على مستوى العالم بها تغير كبير من وقت إلى آخر في التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع. أصبح القرار وفق تقدير حكم الساحة، ما تسبب في وجود خلافات بين الحكم نفسه، وحكام تقنية الفيديو».

وقال: «المرحلة التي ننتقل فيها من تفسير القانون والتفسيرات الجديدة وضعتنا في مأزق أكبر؛ لأنه أصبح فيها مجال للتقدير؛ الأمر الذي يفتح باب الخلاف بين الحكام والمراقبين. وقد قام الاتحاد الآسيوي بشرحها لنا، وأصبحت أكثر تعقيداً».

وأشاد علي بوجسيم بقرار إجراء انتخابات للاتحادات الرياضية في موعدها، وقال: «قرار صائب. لا يوجد ما يستدعي التأجيل، حتى انتخابات الرئاسة الأمريكية ستُجرى في موعدها؛ لذلك لم يكن هناك داعٍ للتأجيل».