شكرا لقرائتكم خبر عن كاستم شو تستضيف البلوشي بطل العالم في الدراج ريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم مؤسسة «كاستم شو الإمارات» المتخصصة في تنظيم معارض السيارات الرياضية المعدلة، وفي دعم ورعاية سباقات السرعة القصوى «الدراج ريس» والراليات الصحراوية داخل الدولة وخارجها، غداً الاثنين، أمسية مفتوحة تستضيف خلالها بطل العالم الإماراتي خالد البلوشي من خلال بث حي عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة بوسائل التواصل الاجتماعي، بحضور سعيد المرزوقي رئيس مؤسسة «كاستم شو» وعدد كبير من أسرة المجموعة ونجوم رياضة سباقات السيارات السريعة من داخل الدولة وخارجها.

ومن المقرر أن يقوم البلوشي بالرد على كل الاستفسارات الخاصة بمستقبل رياضة الدراج ريس خلال الفترة المقبلة، بجانب التطرق لمسيرته الناجحة في عالم سباقات الدراج ريس بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصوله كأول إماراتي وعربي لمنصات التتويج.

وسيتطرق سعيد المرزوقي رئيس مجموعة كاستم شو لمستقبل هذه الرياضة داخل الدولة وخارجها، وإلى الآثار التي من المتوقع أن يخلفها فيروس كورونا المستجد على مستقبل رياضة سيارات الدراج ريس بصفة خاصة، وعلى عالم السيارات المعدلة بصفة عامة.

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