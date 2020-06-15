شكرا لقرائتكم خبر عن شهريار يحرز لقب بطولة الشارقة لنجوم العالم للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الأستاذ الدولي الكبيرن شهريار ماميدياروف، من أذربيجان ببطولة نجوم العالم للشطرنج السريع «أونلاين» الشارقة 2020، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج «عن بعد» بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، واستمرت يومين.

وحقق المصنف الحادي عشر عالمياً 7,5 نقطة من أصل 10 نقاط، وهو اللاعب الوحيد في البطولة الذي لم يخسر أي مباراة، بمعدل أداء 2886 نقطة، وتعد هذه أول بطولة شطرنج «أونلاين» يحققها شهريار في مسيرته مع اللعبة.

وجاء الأستاذ الدولي الكبير الهندي بينتالا هاري كريشنا، في المركز الثاني، برصيد 6.5 من أصل 10 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات على التوالي من اليوم الثاني للبطولة، وصمد حتى الجولة الأخيرة للفوز بالبطولة.

وواجه شهريار ماميدياروف في المباراة الأخيرة، الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبدالرحمن في مباراة اتسمت بالطابع الهجومي من سالم، لكن ماميدياروف قلب الموازين في نهاية المباراة لمصلحته، في حين خسر بينتالا هاري كريشنا أمام الأستاذ الدولي الكبير رادوسلاف فايتاشيك (بولندا).

واحتل وجتاتشيك المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما حقق الأوزبكي رستم كازيمدزانوف بطل العالم السابق في 2004 المركز الرابع بفارق نصف نقطة فقط، وجاء البطل الإماراتي سالم عبدالرحمن في المركز الخامس، فيما حل المصري باسم أمين في المركز السادس.

وأقيمت البطولة بنظام «دبل روند روبن» للشطرنج السريع ( 10دقائق +3 ثواني)، وبلغ مجموع جوائز البطولة 10 آلاف دولار أمريكي.

وتقدم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس النادي ورئيس الاتحاد العربي للشطرنج، بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي لرعايته البطولة، ولقناة الشارقة الرياضية لنقلها الحدث على الهواء مباشرة، لمدة يومين، في بادرة هي الأولى من نوعها على المستوى العربين والشرق الأوسط، مؤكداً أنها حققت جذباً إعلامياً كبيراً على المستوى العالمي، وكانت ناجحة بكل المقاييس الفنية، والتنظيمية.