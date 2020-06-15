شكرا لقرائتكم خبر عن «فنية الملاكمة» تستعرض عودة تدريبات المنتخب وملف مراكز التدريب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبحث اللجنة الفنية باتحاد الإمارات للملاكمة خلال اجتماعها غداً الاثنين برئاسة عبدالله الزعابي، آخر المستجدات الخاصة ببرنامج إعداد المنتخب الوطني للمشاركات المحلية والدولية في مرحلة ما بعد العودة للتدريبات الجماعية.

وأكد محمد مصبح الشبلي المدير الفني للمنتخب عضو اللجنة الفنية، أن اللاعبين والمدربين جاهزون للعودة للتدريب في صالة الاتحاد مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بما فيها تعقيم الصالة، والفحص الطبي، والتباعد الاجتماعي.

وقال الشبلي إن اللجنة تضم في تشكيلها عمر شامس عضو مجلس إدارة الاتحاد عضو لجنة الشباب بالاتحاد الآسيوي، وسلطان الحرمي نائب رئيس اللجنة الفنية، وعمر الجابري رئيس لجنة الحكام، وعلي سلامة سكرتير تنفيذي الاتحاد.

وأضاف أنه إلى جانب بحث تصورات عودة النشاط الرياضي وآليات استئناف التدريبات بالصالات، سيتم بحث تحديات مراكز التدريب وكيفية تفعيل نشاطها في المرحلة المقبلة، لأن المراكز هي الأجنحة الحقيقية التي يحلق بها الاتحاد حيث تكتشف المواهب في سن مبكرة، وتقوم بصقلها وتأهيلها للمنتخبات الوطنية، ومن أبرز المراكز التي يتم الاعتماد عليها تلك الموجودة في العين وأبوظبي والشامخة ودبي.

وعن مقترحاته لآليات عودة التدريبات في صالة الاتحاد في أبوظبي، قال إنه بداية سيتم تعقيم الصالة، ثم فحص اللاعبين، وقياس حرارة كل شخص يدخل الصالة، والفصل بين منتخبات الكبار والشباب والناشئين في فترات التجمع، بحيث لا يزيد عدد المتواجدين على 6 لاعبين في الحصة التدريبية، مع توفير التباعد الاجتماعي بينهم خلال التدريب نفسه، وتعقيم الأجهزة والأدوات بعد كل حصة تدريبية.

وعن البطولات المحلية والدولية التي من المطروح المشاركة بها هذا الموسم، قال: «لدينا 5 بطولات محلية لم تقم بسبب فترة التوقف، ندرس إقامة من بطولتين إلى ثلاث، بالإضافة إلى المشاركة في بطولتين دوليتين خارجيتين لضمان تجهيز اللاعبين لجولة التأهيل المقبلة بباريس في عام 2021 لأولمبياد طوكيو»، منوهاً بوجود لاعبين مميزين يملكون قدرات كبيرة، وبالتالي فإن الأمل قائم على التأهل لطوكيو، وهذا الأمل لا يقتصر على اللاعبين المعروفين والمعتاد وجودهم في القائمة، ولكنها ستضم ملاكماً آخر تم الاتفاق معه للانضمام للمنتخب.