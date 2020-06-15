شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي يسمح بعودة النشاط في المنشآت الرياضية في المدارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي عن السماح للأكاديميات الرياضية بممارسة التدريبات في المنشآت والمرافق الرياضية التابعة للمؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة دبي، وذلك وفق إجراءات السلامة والوقاية، واعتماد اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث.
وأكد مجلس دبي الرياضي، أنه وفقاً لبروتوكولات الوقاية التي وضعها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والتي تتضمن إرشادات الوقاية وتعليمات التعقيم المستمر والتباعد لمسافات كافية بين الأفراد، وإدارة الحشود في الموقع، لتوفير الرعاية والحماية الصحية للممارسين من الرياضيين والطواقم التدريبية والإدارية العاملة في الأكاديميات والمنشآت الرياضية من انتقال عدوى فيروس كورونا.
وتتضمن قائمة المنشآت الرياضية في المؤسسات التعليمية الخاصة التي أعلن المجلس عن السماح لها بالتدريب فيها، الملاعب المفتوحة لممارسة كرة القدم والتنس، والكرة الطائرة وكرة السلة والريشة الطائرة، ومضامير للجري والصالات المغلقة، وحمامات السباحة.
وأكد مجلس دبي الرياضي أنه تم وضع البروتوكول الخاص بآليات فحص الممارسين للنشاط الرياضي، ومرتادي الملاعب قبل كل تدريب، وتوفير الرعاية الطبية، إلى جانب التعقيم المستمر لجميع المرافق والأدوات المستخدمة في التدريبات.
واشترط مجلس دبي الرياضي على الأكاديميات الرياضية الراغبة في عودة ممارسة التدريبات في منشآت وملاعب المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي خلال هذه الفترة، الحصول على موافقة المجلس من خلال التسجيل عبر الرابط:
www.dubaisc.ae/sportspermitundercovid19
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