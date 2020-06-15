شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج «تدرب في ياس برايمال» للياقة البدنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل حلبة مرسى ياس مسيرتها الرائدة في توفير فعاليات اللياقة البدنية لمحبي الأنشطة الرياضية والراغبين في اتباع نمط حياة صحي في الدولة، بإطلاق برنامج «تدرب في ياس برايمال»، الذي يستمر لفترة أربعة أسابيع ابتداءً من الأحد، وتم إطلاق البرنامج بالاشتراك مع نادي هادنز للياقة البدنية، وهو يفتح باب المشاركة أمام محبي الأنشطة الرياضية من مختلف الأعمار، متيحاً للمشاركين فرصة مميزة للحفاظ على مستويات لياقتهم البدنية والنشاط.

ويتوفر البرنامج التدريبي الرائد مجاناً، متيحاً الفرصة للراغبين في اتباع نمط حياة صحي ابتداء رحلتهم مع هذه التحدي الرائد على مدى أربعة أسابيع.

وتقام الحصص التدريبية يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، ويتم بثها بشكل مباشر عبر الإنترنت، حيث يمكن متابعتها على صفحة نادي هادنز للياقة البدنية عبر منصة فيسبوك، كما تنشر بشكل مشترك على صفحات التواصل الاجتماعية التابعة لحلبة مرسى ياس.

وأقيمت أولى الحصص التدريبية من تحدي تدرب في ياس برايمال اليوم الأحد، وركزت الحصة على إتاحة المجال للمشاركين، لتقييم مستوى اللياقة البدنية لكل منهم، فيما تعتمد الحصص المتبقية ضمن البرنامج على أسلوب التدريب المتواتر عالي الكثافة، وتستمر كل حصة لمدة 30 دقيقة.

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