شنيشل ينفي تولي مهمة تدريب منتخب العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

نفى مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم الأسبق راضي شنيشل، شائعات ترددت في الساعات الأخيرة، حول وجود نية لاستلامه مهمة تدريب المنتخب العراقي الأول، مؤكداً أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.

كما نفى شنيشل أيضاً ما تردد عن إصابته بفيروس «كورونا». وقال عبر فيديو بثه على وسائل التواصل الاجتماعي: إنه بصحة جيدة ولا يعاني أي شيء، وكل ما نشر بشأن هذا الموضوع هو غير صحيح.

ودعا شنيشل العراقيين إلى الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصحية من أجل الحد من انتشار فيروس «كورونا».