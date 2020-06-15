اتحاد جدة يؤكد تراجع رومارينهو عن الرحيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد المتحدث الرسمي لاتحاد جدة السعودي، أحمد صادق ذياب، تراجع المهاجم البرازيلي رومارينهو (30 عاماً)، عن فسخ عقده مع العميد السعودي، موضحاً أن اللاعب سيخاطب FIFA لإلغاء طلبه بفسخ العقد.

وتوترت العلاقة، قبل أيام، بين المهاجم البرازيلي، والنادي، بسبب التأخر في صرف المرتبات الشهرية للاعب من فبراير/ شباط الماضي، ما دعا الأخير لإعلان فسخ العقد استناداً للمادة 14 من القانون الدولي التي تسمح للاعبين بفسخ عقودهم إذا تأخرت الأندية عن صرف المرتبات لشهرين فأكثر، وأبلغ اللاعب ناديه عبر «الإيميل» أنه سيبدأ البحث عن ناد جديد.

وأوضح المتحدث الرسمي الاتحادي أن رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، تواصل هاتفياً مع نظيره انمار الحائلي رئيس الاتحاد، ليبلغ الأخير أن وكيل أعمال رومارينهو تواصل مع الهلال لعرض اللاعب، وتم رفض العرض.

وبحسب مصادر، فإن اتحاد جدة سلم خلال الساعات الماضية اللاعب البرازيلي راتب شهرين من المتأخرات، وسيتم دفع البقية خلال أيام، على أن يسحب اللاعب طلبه بفسخ العقد الذي رفعه إلى FIFA، ويعمل الاتحاد على الاحتفاظ برومارينهو حتى 2022 مستفيداً من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

على صعيد آخر، واصل وكيل أعمال البرازيلي كارلوس إدواردو، تسويق لاعبه الذي أوشك عقده على الانتهاء مع نادي الهلال.

وحسب تقارير، تم عرض اللاعب على أهلي جدة، وهناك تواصل مستمر بين الأهلي، ووكيل أعمال إدواردو، للتوصل لنقطة الاتفاق على عقد مدته 3 مواسم، وفي السياق ذاته فتح الهلال قناة تواصل مع لاعبه لتمديد خدماته حتى نهاية الموسم 2019-2020 المقررة في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد السماح باستئناف النشاط الرياضي اعتباراً من الأحد المقبل.