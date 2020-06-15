شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يحتفي بمدربَّيه بنالمكي والغزواني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم نادي الذيد، ممثلاً في لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية، كلاً من المدربين كمال بنالمكي، ومحمد نزار الغزواني، لإعدادهما البرنامج التدريبي الرياضي الذي تم تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك، بعد أن قاما بتنفيذ 20 حلقة على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للنادي، «انستجرام»، و«تويتر»، والتي تضمنت حلقات مصورة لعدد من التمارين الرياضية المنزلية التي لاقت تفاعلاً وإشادة من قبل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وكل لاعبي النادي، وأفراد المجتمع.

وقام خليفة بن دلموك الكتبي عضو مجلس إدارة نادي الذيد رئيس لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية بالنادي، يرافقه الدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي للنادي، وعدد من كوادر اللجنة بتكريم المدربين بعد أن قاما بجهود كبيرة في تنفيذ عدد من الحلقات الرياضية المصورة أبرزت حرص النادي خلال فترة جائحة كورونا على طرح المبادرات الرياضية من خلال حصص التمارين.

وتضمنت تلك الحصص الرياضية مقاطع مسجلة، وصوراً رياضية متسلسلة للحركات الرياضية، وحركات إحماء، وحركات إطالة، وحصص تدريبية بإشراف المدربين، وقام بأداء التمارين الرياضية لاعبو الفريق الأول في منازلهم، بالتنسيق مع المدربين.

وأشاد خليفة بن دلموك الكتبي بجهود المدربين، وتعاونهما في طرح هذا البرنامج التدريبي الرياضي عن بعد، بالتنسيق مع اللاعبين، والنجاح المتواصل الذي حققه في مواصلة وتيرة التمارين الرياضية المنزلية للاعبين.